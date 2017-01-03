«Реал», выигравший ЛЧ-1998. Где они сейчас?

В заключительном туре неудача «Реала» в домашней игре с «Порту» и победа «Русенборга» над «Олимпиакосом» в Пирее вывели бы в плей-офф представителей Норвегии. Но ни того, ни другого не случилось, пишет sports.ru.

В плей-офф «Реал», возглавляемый немцем Юппом Хайкесом, спихнул с дороги сразу два немецких клуба. В ¼ одолели «Байер» (1:1 в Леверкузене, 3:0 в Мадриде), в полуфинале – дортмундскую «Боруссию» (2:0 дома, 0:0 на выезде). Очень вовремя бомбардирский талант проснулся в Кристиане Карамбе. Француз отличился во всех матчах, перечисленных в этом абзаце, разумеется, кроме игры в Дортмунде.

В финале, состоявшемся на роскошном стадионе в Амстердаме, «Ювентус» и «Реал» долго обходились без голов, пока в середине второго тайма Предраг Миятович не подкараулил рикошет после удара Роберто Карлоса.

Спустя 32 года «Реал» в седьмой раз выиграл главный клубный трофей. Зинедина Зидана это совершенно не обрадовало.

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