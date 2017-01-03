Адвокат: Тартуский университет нанял охранников, чтобы помешать ремонту библиотеки

Как утверждает присяжный адвокат Кристина Ууэтоа-Теппер, Тартуский университет проигнорировал тот факт, что строительный проект и разрешение на строительство, переданные заказчиком, не позволяют открывать здание поэтапно (спасательные системы не спроектированы по отдельности для каждого этапа), а договор предусматривал, что ремонт будет завершен к 30.09.2017 года.

"По закону заказчик всегда имеет право расторгнуть договор, даже если подрядчик его не нарушал. Поскольку заказчик забрал здание в свое владение, нанял охранников, которые с утра среды не позволяют строителям работать, то, разумеется, YIT Ehitus AS не станет в свою очередь нанимать охранников для продолжения работ, тем более что заказчик при нынешних обстоятельствах должен будет все равно выплатить подрядчику полную стоимость договора", - сказала Ууэтоа-Теппер.

Она добавила, что YIT Ehitus рассчитывает на компромиссное соглашение о юридических аспектах этой ситуации, и подчеркнула, что длительная тяжба не в интересах обеих сторон.

Тартуский университет во вторник направил строительной компании AS YIT Ehitus извещение о прекращении договора на подряд по ремонту университетской библиотеки и счет по договорному штрафу, поскольку подрядчик, как считает университет, существенно нарушил условия договора.

В мае 2016 года Тартуский университет и AS YIT Ehitus заключили договор на сумму 6,7 млн евро на реконструкцию университетской библиотеки. Согласно договору, работы должны были выполняться с поэтапной сдачей объекта в эксплуатацию, библиотека должна была быть открыта для читателей еще в октябре 2016 года.

По словам канцлера Тартуского университета Андреса Лийната, сроки не были выдержаны уже на первом этапе работ. Хотя университет предоставил строителям дополнительные сроки и по первому, и по второму этапам, фирма YIT Ehitus, по словам университета, не уложилась и в эти дополнительные сроки.

Первоначально открытие библиотеки планировалось на 4 октября, затем было перенесено на 12 декабря 2016 года.