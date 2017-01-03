Полиция задержала 400 нетрезвых водителей благодаря бдительным гражданам

В Тартумаа полиция задержала 208 нетрезвых водителей, в Вильяндимаа 54, в Йыгевамаа 53, в Вырумаа 49, в Пылвамаа 34, а в Валгамаа 25.

«Мы особенно благодарны тем звонившим, кто смог при необходимости поехать за предположительно нетрезвым водителем и точно описать полиции направление его движения. Это особенно важно в крупных городах, где водитель может остаться незамеченным патрулем или сознательно скрыться», - пояснил глава патрульной и дорожно-надзорной службы Лыунаской префектуры Алвар Пяхкель.

«Когда в центр тревоги поступает сообщение о предположительно нетрезвом водителе, мы относимся к этому крайне серьезно и пытаемся задержать его. Благодаря быстрому реагрированию на такие сообщения, мы чаще всего задерживаем самых опасных водителей - с тяжелой степенью опьянения. Потихоньку поступает все больше сообщений о предположительно нетрезвых водителях и это однозначно говорит о все более уверенном росте нетерпимости к представляющим опасность на дорогах нетрезвым водителям», - сказал он.

Сообщения о возможных нетрезвых водителях принимаются по номеру 112.