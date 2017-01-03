Таллиннский водитель автобусов снискал любовь пассажиров: всегда здоровается и приходит на помощь

Речь идет о водителе автобуса пенсионного возраста, который уже 15 лет работает на Таллиннских городских линиях и известен, как очень отзывчивый и внимательный водитель автобуса. Сам водитель пожелал остаться анонимным, но, по заверениям начальства, речь идет об очень вежливом человеке, который изо дня в день общается с пассажирами.

Руководитель отдела организации пассажирских перевозок Tallinna linnatranspordi AS Ульвар Нийтсоо каждый месяц к ним паступает пару десятков благодарностей, львинная доля которых обращена имено к этому водителю. «Он уже известен по всему городу своим дружелюбным поведением и приветливостью. Желает пассажирам хорошего дня, школьникам прекрасного школьного дня. Он общается с пассажирами по микрофону, желает им всем всего хорошего и в любом случае, если кто-либо нуждается в помощи, он всегда готов помочь», - говорит Нийтсоо.

Его внимания хватает на всех. «Если видит, что в автобус заходят родители с маленькими детьми или пожилые, всегда обратит внимание на это и по микрофону попросит, что может быть кто-то будет так добр и сможет уступить место», - рассказывает Нийтсоо.

Есть и те пассажиры, которые недовольны «командами» со стороны водителя. «Некоторые иногда пишут, почему он так себя ведет и командует, ведь каждый человек сам знает, как ему поступить».

Но о готовности помочь и вежливости пишут все-таки больше. «Такие сообщения к нам приходят постоянно, но он боится, что другие водители будут недовольны, что он так себя ведет», - отмечает Нийтсоо.

Что вызывает недовольство коллег? «По словам водителя автобуса, они начинат придираться, почему он так делает? - объясняет Нийтсоо. - После пассажиры хотят, чтобы все водителя так себя вели». Если придерживаться четко правил, то там, конечно, не разрешено останавливаться между остановками.

«Мы считаем, что, если безопасность гарантирована, можно это делать, - продолжает Нийтсоо. - Мы не можем сказать, что так надо делать, но наказывать за это не будем и премию он получит за хорошую работу и поведение».

Нийтсоо добавил, что, конечно, самое важное — безопасность пассажиров, если на светофоре горит зеленый цвет, нельзя останавливаться и мешать движению: «Но я не верю, что он кому-то помешал — он сообразительный и работник с большим опытом».

«Он общается и помогает — в этом смысле приводим его в пример другим работникам».

Герой этой истории на самом деле известен передвигающимся в направлении Мустамяэ, Пирита и Какумяэ пассажирам, которые знают его, как водителя, который со всем здоровается.

«У нас есть еще один водитель автобусов, который со всем здоровается и постоянный герой СМИ», - добавляет Нийтсоо. Всего в коллективе 900 водителей, из которых здоровается примерно десять. Такая вежливость чаще исключение, чем правило, говорит Нийтсоо.