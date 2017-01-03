Погибшего в Австралии эстонца вспоминают добрыми словами

По словам девушки, пожелавшей сохранить анонимность, Марко был активным парнем. Вместе они учились с первого по девятый класс в гимназии Тюри. «Из мальчиков он был лидером», - рассказала одноклассница порталу Järva Teataja.

Он запомнился ей спортивным человеком: «Всегда, когда между классами были какие-нибудь соревнования, он возглавлял нашу команду и был полон энтузиазма».

Марко не был отличником, но и дураком его назвать нельзя. «Некоторым мальчикам все-таки нравится играть на нервах учителей. Он был одним из тех, кто в пубертатном возрасте не отличался спокойствием», - отметила одноклассница. В то же время он не был агрессивным или злобным, скорее его можно назвать проказником.

Девушка хорошо с ним ладила и вспоминает Марко лишь добрыми словами. После окончания основной школы парень пошел учиться в Таллиннский центр промышленного образования.

Вместе с девушкой он отправился в Австралию искать работу в первой половине прошлого года.