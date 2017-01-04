Оставшиеся после смерти родителей одни в квартире четверо детей долго голодали, младший из них умер

Как сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Государственной полиции Инт Кюзис, с заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться до дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 года рождения и женщина 1993 года рождения, а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто не сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.