Фото: итальянцы придумали плавучий тренажерный зал, работающий на мускульной тяге

Работать фитнес-судно будет за счет энергии посетителей, занимающихся на тренажерах. Для этого спортивную зону оснастят специальным спортивным оборудованием, способным аккумулировать энергию, вырабатываемую человеком, для дальнейшего использования.

Длина спортивного зала на воде составит примерно 20 метров, единовременно он может принять 45 человек. Сверху судно будет защищено стеклянным куполом, который позволит одновременно с тренировкой насладиться видом Парижа. Выполняя упражнения на «велосипедах» и «эллипсах», посетители смогут бесперебойно обеспечивать лодку электроэнергией. Дополнительным источником энергии станут солнечные лучи – за счет фотогальванических элементов, установленных на крыше плавучего зала. Экраны дополненной реальности, вмонтированные в прозрачную оболочку судна, будут информировать клиентов фитнес-зала о количестве выработанной ими энергии, а также об экологическом состоянии Сены.

Создатели водяного спортзала заявляют, что парижане смогут тренироваться в нем круглый год, а ночью лодку можно использовать для вечеринок. Отметим, что дизайн проекта символически отсылает к внешнему виду традиционных парижских речных паромов, популярных в столице Франции в начале XX века.

Больше фотографий необычного зала можно посмотреть здесь.