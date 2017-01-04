На Певческом поле скоро откроется трасса для тюбинга

«В эту субботу мы попробуем открыть одну трассу. Мы только вчера установили снежные пушки, поскольку им нужно не менее пяти градусов мороза для производства снега», - сказал BNS глава зимнего парка Расмус Мяги.

Трассу можно будет проходить на специальном тюбе, она проложена от статуи Эрнесакса до площадки.

Партнером по проектированию прототипа и строительству трассы является производитель металлических конструкций Nutimat OU. Крупные работы по металлу выполняются в том числе тюремной промышленностью.

Общая стоимость проекта составляет 30 000 евро, в том числе 20 000 евро составляет дотация из фонда развития предпринимательства (EAS).