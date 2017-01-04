Полиция Турции задержала 20 предполагаемых боевиков ИГ

Как отмечается в сообщении полиции, задержанные - выходцы из стран Центральной Азии и Северной Африки - приехали в Измир из турецкого города Конья.

Правоохранительные органы Турции продолжают поиски организаторов и исполнителя новогоднего нападения на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что правоохранительные органы страны уже знают, кто совершил преступление. При этом никакой конкретной информации о стрелке министр не привел.

Неизвестный начал стрелять по посетителям ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь. Задержать подозреваемого до сих пор не удалось. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах. Она ранее уже брала на себя ответственность и за другие нападения на жителей Турции.