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Минобороны России: США методично разрушали экономику Сирии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Власти США пытались разрушить экономику Сирии для ослабления политического режима Башара Асада задолго до начала российской военной операции в этой стране, заявил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков, пишет "Би-би-си".

Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.

Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

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