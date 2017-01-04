Минобороны России: США методично разрушали экономику Сирии

Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.

Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".