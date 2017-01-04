Фото: в Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человек

Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается.
Причины инцидента выясняются. Авария произошла в час пик.
Пригородный поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, 76 человек пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается.
Причины инцидента выясняются. Авария произошла в час пик.
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