В организации теракта в Стамбуле подозреваются россияне

Сообщается, что правоохранительные органы задержали 20 детей, девять мальчиков и 11 девочек. Задержанные дети оказались выходцами из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии, пишет "Новая газета".

Все они подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.