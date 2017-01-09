В одном из городов Ида-Вирумаа вывоз мусора может подорожать на 60 процентов

Цена, по которой Ekovir собирает и вывозит бытовые отходы из Силламяэ, составляет 2,10 евро с человека в месяц с НСО, запрашиваемая предприятием новая цена - 3,45 евро с человека в месяц с НСО. Именно такая форма тарифа - с человека в месяц - связана с тем, что силламяэская система сбора отходов отличается от других городов: здесь во дворах практически нет контейнеров, а мусор жители сдают прямо на мусоросборочные машины.

Повышение цены Ekovir обосновывает тем, что нынешняя цена не является объективной в связи с тем, что количество вывозимого мусора выросло, а численность населения уменьшилась, кроме того, с января 2017 года поднимает приемочные цены на ряд отходов свалка в Уйкала.

Вице-мэр Силламяэ по хозяйственным вопросам Александр Канев сказал, что, скорее всего, цена будет поднята, но может быть, не в таком объеме, о котором просит Ekovir. Также он рассказал, что возчик мусора уже обращался с подобным ходатайством к силламяэским властям в первой половине минувшего года, но тогда мэрия не стала поднимать тариф, сославшись на то, что вскоре город проведет конкурс госпоставки на предоставление концессии, или исключительного права, по организованному сбору и вывозу бытовых отходов, - однако конкурса этого управа до сих пор так и не провела, поскольку не хватило кадрового ресурса.