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В одном из городов Ида-Вирумаа вывоз мусора может подорожать на 60 процентов

Rus.Postimees.ee
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В конце минувшего года занимающаяся в Силламяэ организованным сбором и вывозом бытовых отходов фирма Ekovir попросила, чтобы городское управление рассмотрело вопрос о повышении цены этой услуги более чем на 60 процентов, пишет Inforing.

Цена, по которой Ekovir собирает и вывозит бытовые отходы из Силламяэ, составляет 2,10 евро с человека в месяц с НСО, запрашиваемая предприятием новая цена - 3,45 евро с человека в месяц с НСО. Именно такая форма тарифа - с человека в месяц - связана с тем, что силламяэская система сбора отходов отличается от других городов: здесь во дворах практически нет контейнеров, а мусор жители сдают прямо на мусоросборочные машины.

Повышение цены Ekovir обосновывает тем, что нынешняя цена не является объективной в связи с тем, что количество вывозимого мусора выросло, а численность населения уменьшилась, кроме того, с января 2017 года поднимает приемочные цены на ряд отходов свалка в Уйкала. 

Вице-мэр Силламяэ по хозяйственным вопросам Александр Канев сказал, что, скорее всего, цена будет поднята, но может быть, не в таком объеме, о котором просит Ekovir. Также он рассказал, что возчик мусора уже обращался с подобным ходатайством к силламяэским властям в первой половине минувшего года, но тогда мэрия не стала поднимать тариф, сославшись на то, что вскоре город проведет конкурс госпоставки на предоставление концессии, или исключительного права, по организованному сбору и вывозу бытовых отходов, - однако конкурса этого управа до сих пор так и не провела, поскольку не хватило кадрового ресурса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвывозида-вирумаамусорподорожаниесилламяэ
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