Батареи установлены на протяжении участка длиной в километр, которым каждый день пользуются до 2 тысяч автомобилистов. Они покрывают площадь в 2,8 квадратных километра и способны обеспечивать электричество для поселения на 3,4 тысячи жителей. Перед установкой батареи на дороге их два года тестировали на французских парковках.

Проект критиковался. Во-первых, в Нормандии всего 44 солнечных дня в году (для сравнения, в Марселе — 170 солнечных дней в году). Во-вторых, согласно исследованиям, пишет The Guardian, солнечные батареи более эффективны на наклонных, а не на горизонтальных поверхностях. В-третьих, стоимость эксплуатации такой дороги, скорее всего, будет высокой.

Это не первый подобный проект — в 2014 году в Нидерландах открыли дорогу для велосипедистов с солнечными панелями.