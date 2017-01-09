Британское издание составило топ-10 туристических направлений 2017 года

В связи с этим журналисты предлагают туристам окунуться в богатую российскую историю и посетить Санкт-Петербург, где осенью 1917 года произошло вооруженное восстание, а также советуют побывать в Москве, которая стала столицей нового советского государства год спустя.

В рейтинг, места в котором не ранжируются, включили и Чили. В этой южноамериканской стране туристы могут не только наслаждаться видами фьордов и ледников, но и попробовать чилийские вина.

В топ-10 также попала Канада, которая в 2017 году отпразднует 150-летие основания государства. В связи с этим доступ во все национальные парки и исторические достопримечательности страны в течение года будет бесплатным.

Кроме того, в число лучших мест для путешествий вошли испанский город Жирона, Новый Орлеан (штат Луизиана, США), второй по величине город Дании Орхус, Кейптаун (ЮАР), архипелаг Теркс и Кайкос в Карибском море, Иран и английский город Кингстон-апон-Халл.

В декабре 2016 года британская газета The Telegraph включила Россию в число лучших круизных направлений 2017 года.