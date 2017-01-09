Оптимальный способ для достижения этой цели должно выбирать руководство школы и педагоги. Именно такой подход наконец получил одобрение на уровне Министерства науки и образования.

В гимназию за знаниями

В рамках новой коалиции было предложено поднять планку владения госязыком для выпускников гимназий до уровня С1 и предоставить больше свободы школам, отменив требование преподавания 60 процентов предметов на эстонском языке. Здесь стоит сразу отметить, что тест на С1 по окончанию гимназии не будет обязательным, его можно будет сдавать по собственному желанию и на результаты госэкзаментов он влиять не будет.

Однако тут же нашлись недовольные, заявившие, что новое правительство хочет восстановить в Эстонии советскую школу, а возможное сокращение в русскоязычных гимназиях количества предметов на эстонском языке окажется катастрофой для будущего русской молодежи и учебного процесса в целом.

Я бы предложила не сотрясать воздух, а просто признать тот факт, что проблему «русской школы» наконец удалось деполитизировать. На самом высоком уровне была проговорена простая идея о том, что цель обучения в гимназии – это знания, а язык с хорошими педагогами и учебниками можно выучить и без преподавания отдельных предметов на эстонском.

Система 60 на 40 является по сути губительной для образования и знаний гимназистов. Эта система не имеет под собой никаких научных обоснований и неясно, в чем именно заключается ее преимущество. Если говорить начистоту, то как таковой системы на самом деле не было, был просто указ. Наличие системы подразумевает под собой детальную разработку, учебные пособия, новые методики. Ни о чем подобном в случае системы 60 на 40 говорить не приходится. Это привело к тому, что во многих школах стали строить потемкинские деревни, чтобы в случае проверки можно было пускать чиновникам пыль в глаза.

Общение - самый лучший учитель

Как старейшина самого большого района Таллинна, я много общаюсь с молодежью и часто слышу, что русским подросткам не хватает общения на эстонском языке, а желание общаться есть. Значит, нужно создать условия, чтобы дети вливались в общество, общались со сверстниками на эстонском языке. Нужно разрабатывать совместные проекты для русских и эстонских подростков. Ведь язык легче всего выучить, разговаривая на нем, а не изучая на нем физику и химию. Эти предметы и на родном языке зачастую понять не так уж легко.

А если принять во внимание, что после окончания 9-го класса только 30% учеников владеет эстонским языком на уровне В1, то положение станет еще более абсурдным. Естественно, в этой ситуации страдает качество образования – вместо получения знаний по предмету ребенок вынужден пытаться понять, о чем вообще идет речь. Подростки и так достаточно уязвимы и подвержены стрессу, а такой подход может попросту отбить у многих желание учиться.

Плоды системы 60 на 40 мы пожинаем уже сейчас. Результаты международного теста знаний PISA в русских школах хуже: русскоязычные ребята отстают от своих эстонских сверстников примерно на один год.

У школ появится право выбора

Сейчас мы говорим о предоставляемом новой коалицией праве выбора для каждой школы. У каждого ребенка есть возможность пойти в эстонскую школу. Многие русскоязычные семьи осознанно выбирают такой путь. Но что делать ученикам русских гимназий? Ситуация, когда русскому ребенку русский учитель на эстонском языке с акцентом и ошибками преподает предмет, ненормальна!

У современных школ должно быть право формировать учебный процесс и добиваться поставленных целей. Если школа хочет и в состоянии продолжать обучение в гимназии по системе 60 на 40 – у нее есть право это реализовать. Если другая школа готова работать по системе погружения – пожалуйста! Если третья школа хочет по своему усмотрению изменить пропорцию 60 на 40, то и такая возможность теперь тоже появится. Единственное, что должна обеспечить ученикам каждая школа, которая изменит пропорцию языка преподавания – гарантию отличного владения эстонским языком по окончании гимназии. Но сделать это можно только при наличии эффективных методик преподавания. Так что именно в этом направлении Министерство образования и науки также должно серьезно потрудиться.