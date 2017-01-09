Фото и видео: в Мустамяэ две девочки попали под колеса автомобиля

Авария произошла около 14.20 в Мустамяэ у остановки Сийли, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк.

По предварительной информации, одна из девочек перебегала дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил автомобиль Opel. Находившаяся за рулем женщина попыталась затормозить, в результате чего машину отбросило на островок безопасности, на котором находилась еще одна девочка.

Обе попавшие под колеса автомобиля девочки пострадали, та, что перебегала дорогу на красный свет, пострадала больше. Ее увезли в больницу. Как сообщил пресс-секретарь, ее состояние стабильное. Вторая девочка в госпитализации не нуждалась.

Попавшая в ДТП женщина-водитель была трезвой.

Движение в районе ДТП не нарушено.