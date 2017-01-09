20 самых безопасных авиакомпаний этого года

Несмотря на отдельные катастрофы, в течение последних 20 лет количество несчастных случаев в небе постоянно снижается. Те же, кто сомневается в этой статистике, могут выбрать для перелета авиакомпанию, попавшую в список самых безопасных в мире, пишет CNN.

AirlineRatings.com вновь составил рейтинг аваикомпаний, которым в этом году можно довериться. Уже четыре года подряд этот список возглавляет австралийская авиакомпания Qantas, которая упорно оставляет за спиной 425 конкурентов.

Обычно 20 первых авиакомпаний являются активистами инноваций по безопасности, сказал главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас. А Qantos еще и является автором многих начинаний, которые она внедрила за 96 лет работы, добавил он.

20 лучших авиакомпаний по алфавиту:

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

British Airways

Cathay Pacific Airways

Delta Air Lines

Etihad Airways

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

Japan Airlines

KLM

Lufthansa

Qantas

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin Atlantic

Virgin Australia

При составлении рейтинга учитывались различные авиационные аудиты, аудиты ведущих организаций и правительств, а также история происшествий, закончившихся смертью. Также рассматривается и общее прошлое авиакомпании, мелкие инциденты и качество обслуживания.

Прежде присутствовавшие в рейтинге компании American Airlines и Emirates в этом году выпали из таблицы, поскольку за последние 12 месяцев у них произошло четыре несчастных случая. British Airways Delta и Air Lines выпали из списка в прошлом году из-за несчастий, произошедших в 2015 году, но теперь вернули себе места в рейтинге.

Если с авиакомпаний происходит несчастный случай, в котором погибает всего один человек, она на десять лет теряет один балл в оценке своей безопасности. Из 425 авиакомпаний максимальные баллы получили 148. Однако у 50 фирм оказалось всего по три балла и меньше. Десять авиакомпаний получили лишь по одному баллу. Все они из Индонезии, Непала, Афганистана, Суринама.