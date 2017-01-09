Более 56 000 россиян въехало в Эстонию через Нарву за время новогодних каникул

По данным пресс-службы Северо-западного таможенного управления РФ, наплыв туристов на границе начался в последний рабочий день уходящего года. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород было оформлено на выезд из России 1238 легковых автомобилей, 5770 физических лиц, следовавших на машинах, и 2594 человека, пересекавших границу пешком.

Затем в авральном режиме пришлось работать 2 января, когда в пункт пропуска Ивангород прибыли 1409 транспортных средств и 6734 их пассажира. В этот же день чрезвычайно загруженным стало пешеходное направление, причем в обе стороны. На вход в Россию было оформлено 2095 граждан, на выход – 2955.

Всего с 30 декабря по 9 января на выезд с территории РФ оформлено 7799 легковых автомобилей, 427 автобусов. В транспортных средствах границу пересекли 36586 физических лиц. Пунктом упрощенного пропуска воспользовались 19820 человек. Итого - более 56 тысяч туристов. В Россию за тот же период въехало 6878 легковых транспортных средств, 410 автобусов. На машинах перемещались 31824 физических лица, пешком через пункт упрощенного пропуска границу перешли 17193 человека.