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Идея Минздрава РФ: кто родился в 2015 году и позже, не сможет купить сигареты. В Госдуме негодуют

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Министерство здравоохранения РФ подготовило документ под названием «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», ужесточающий оборот табачной продукции и ее потребление, сообщает NEWSru со ссылкой на «Известия». В Кремле считают, что подобные идеи должны серьезно обсуждаться, а в Госдуме и Общественной палате РФ уже выразили скепсис по поводу новой антитабачной инициативы Вероники Скворцовой.

Документ, разработанный по поручению главы Минздрава, предполагает запрет на продажу табака россиянам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году, пишет газета.

Также инициатива предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них, на таком же расстоянии от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей.

Также запрет предлагается распространить на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, даже в собственной квартире курильщика.

Основная цель концепции - снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения РФ до 25%, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака.

В Минздраве РФ подтвердили, что разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр. В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, отмечается в статье.

Такие идеи должны серьезно обсуждаться, прокомментировал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам эту информацию, подчеркнул, что речь идет о ведомственном предложении и «какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может».

«Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, в первую очередь продвигает свои ведомственные ориентиры, - цитирует его ТАСС. - Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства».

В Госдуме и ОП к новой идее Минздрава отнеслись со скепсисом

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов счел инициативу Минздрава «достаточно сырой», передает ТАСС. «Все это требует обсуждения, осмысления», - сказал парламентарий. Говоря о возможности применения такого запрета в будущем, руководитель профильного думского комитета отметил, что «в жизни стопроцентных запретов не бывает».

Член комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова высказала мнение, что кардинальный запрет табачной продукции может вызвать обратный эффект, так как люди все равно будут искать возможности курить и станут добывать табак нелегальным путем, передает РИА «Новости».

«Соответственно, можно ожидать, что это будут контрафактные товары, которые будут наносить здоровью еще более серьезный вред, чем те, которые продаются сейчас», - указала член ОП.

«Я бы очень хорошо подумала, прежде чем полный запрет вводить, подумала бы еще больше все-таки о мерах профилактики этой пагубной привычки, о том, что нужно делать для того, чтобы эта потребность у людей вообще не возникала. Я бы, наверное, все-таки на этом акцент бы сделала», - добавила она.

Скептически оценил эту инициативу и заместитель председателя комиссии ОП по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «Каждый должен отвечать за свою зону, - сказал он журналистам. - То есть если Минздрав предложит медицинскую помощь людям, - тот, кто курит, он же зависимый, - это реальная история. А если это будет закон „давайте запретим“, то это нереальная история».

В 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, по которому курение сперва запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках, в магазинах, лифтах, в самолетах и на АЗС. Помимо этого, была запрещена реклама табака. С 1 июня 2014 года россиянам запретили курить в поездах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах, кафе и ресторанах.

Тем временем с 1 января 2017 года серьезно вырос размер акцизов на табак. По оценке Минфина, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, а за три года - на 27%. При этом в МВД РФ предупредили, что постоянное повышение сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в стране.

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