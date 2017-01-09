Михаэль Шумахер и Магдалена Нойнер вошли в Зал славы немецкого спорта

По итогам традиционного опроса за Михаэля отдали свои голоса 67 процентов респондентов, за Нойнер - 48. Всего проголосовали 177 тысяч человек.

Напомним, что 48-летний Шумахер в настоящее время проходит восстановление после тяжелой травмы головы, полученной им в 2013 году при падении на горнолыжном курорте. Врачи до сих пор не дают однозначных прогнозов относительно полного выздоровления легендарного гонщика, который проходит курс реабилитации на своей швейцарской вилле, пишет newsru.com.

29-летняя Нойнер завершила карьеру в 2012 году. Помимо трех Кубков мира, в ее коллекции две золотые олимпийские медали и 12 титулов чемпионки мира.

На сегодняшний день в Зале славы немецкого спорта увековечены имена 104 атлетов.