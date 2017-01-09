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Врач из Ида-Вирумаа, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, продолжит работу

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По словам председателя правления Вируской больницы Раннара Васильева, у скорой помощи Карелли нет ни одной убедительной причины для увольнения Ида-Вируского врача Игоря Горячева, недавно обвиненного судом в причинении смерти по неосторожности.

"Решение суда не вступило в силу, у нас к работе Игоря Горячева претензий нет, - пояснил Васильев. - По оценке скорой помощи Карелли, он выполнял хорошую работу. Поэтому у нас нет ни оснований, ни необходимости что-либо предпринимать в отношении его рабочего места. То, что обсуждалось в суде, произошло до того, как этот врач поступил к нам на работу".

Васильев подчеркнул, что суд не отнял у Горячева права работать врачом, несмотря на то, что этого требовал обвинитель. "Это можно истолковать и как оценку судом этой ситуации", - отметил он.

По словам Васильева решение руководства скорой помощи Карелли было единодушным. "Поскольку скорая помощь Карелли принадлежит к Вируской больнице, мы обсудили эту тему с руководством Карелли. Там не было никого, кто бы считал, что сейчас есть причина для прекращения рабочих отношений. Мы выносим оценку сотруднику, исходя из его вклада в работу у нас", - отметил Васильев. Если бы решение суда вступило в силу и если бы Горячева лишили права работать врачом, то решение, по словам Васильева, было бы другим.

"Моя роль - не сказать, разумным ли было судебное решение, - продолжил он. Суд выполняет свою работу согласно закону и в этом отношении много различных мнений". При этом руководитель Вируской больницы подчеркнул, что в ближайшее время в Эстонии следовало бы ввести систему страхования ответственности за невиновные ошибки. "Я поддерживал это, будучи министром, и поддерживаю и в своей сегодняшней должности. Надеюсь, что скоро в этом направлении произойдут какие-то подвижки", - добавил Васильев.

Игорь Горячев поступил на работу в скорую помощь Карелли в конце сентября 2014 года. 

29 декабря прошлого года Вируский уездный суд признал Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Испытательный срок составит два года. Также он должен возместить пострадавшим - родственникам погибшего - причиненный нематериальный ущерб в размере почти 15 000 евро. Будет ли врач обжаловать приговор, пока неизвестно.

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