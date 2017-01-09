RMK уничтожил находящиеся под охраной деревья, прокуратура возбудила уголовное дело

Недавно в передаче "Очевидец" говорилось о безрадостной картине, открывшейся сотрудникам Инспекции окружающей среды в волости Лейзи на острове Сааремаа. На площади размером с гектар были вырублены почти сто тисов, взятых под охрану природы. Случай беспрецедентный, потому что вырубку осуществил RMK.

Председатель правления RMK Айгар Каллас сообщил Postimees, что случай - крайне прискорбный, подобного еще не происходило за его почти 10-летнюю карьеру.

Каллас заметил, что вырубка была произведена на государственной территории, что само по себе было законно, однако при этом, к сожалению, по неосторожности были уничтожены находящиеся под охраной деревья. По его словам, все началось в 2015 году, когда при вводе данных в компьютер допустили серьезную ошибку.

В инфосистеме RMK есть как информация о нуждающихся в защите видах, так и "система предупреждения об опасности", которая сообщает тем, кто осуществляет вырубку, какие методы необходимо предпринять в отношении природоохранного вида.

Из-за ошибки работника данные в инфосистеме были заполнены неправильно и так называемая система предупреждения об опасности не работала. Поэтому у работников отсутствовала информация о том, что на отведенной под вырубку территории деревья находятся под охраной. Часть ценных деревьев просто-напросто не заметили и спилили вместе с остальным лесом.

В конце 2016 года Ляэнеская окружная прокуратура возбудила уголовное дело на основании статьи об уничтожении находящегося под защитой объекта. Минимальное наказание за это - денежный штраф, максимальное - тюремное заключение сроком до пяти лет. Расследование только началось, поэтому подозрение пока никому не предъявлено.