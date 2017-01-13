Вопрос читателя: мое лекарство кто-то забронировал. Это законно?

«Ситуация следующая: Врач выписал рецепт. Прихожу в аптеку, а молодой человек за кассой говорит: «Лекарство есть в наличии, одна упаковка, но оно забронировано». Вопрос: законно ли это? Какие временные рамки существуют для забронированных лекарств? И если это не законно, что делать в данной ситуации?» - спрашивает читательница.

Отвечает руководитель инспекционного отделения Департамента лекарственных средств Лийз Прий:

Ни в одной аптеке не продаются разом все лекарства, которые можно приобрести в Эстонии. Если пациент хочет купить рецептурное лекарство, которого в данный момент в аптеке нет, то аптека его заказывает. Если лекарство продается в какой-либо другой аптеке, то пациент может сам выбрать, заказывать лекарство или приобрести его в другой аптеке.

Аптека не может выдать лекарство, которое заказано для другого пациента. Лекарство, которого нет в наличии, заказывается специально для обратившегося в аптеку пациента. Если лекарство распространяется в Эстонии, но срок его доставки составляет до нескольких дней.

Иногда в поставках лекарства могут возникнуть сложности и тогда его либо невозможно приобрести, либо его доставка занимает много времени. В этом случае мы советует обратиться в Департамент лекарственных средств. Мы сможет выяснить, есть ли лекарство в других аптеках и дадим совет о том, какие шаги можно предпринять.

Если пациент и аптекарь не могут найти решение проблемы, то мы также советуем связаться с Департаментом лекарственных средств.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.