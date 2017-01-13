Картина дня: новый бренд Эстонии, гости Кальюлайд и газовая атака в Харку

Новый бренд Эстонии

По данным газеты Postimees, ориентиры эстонского бренда включают шрифт "Aino", мотив валуна и букву "e". Читать далее...

Кальюлайд определилась с количеством гостей

Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд ждет на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Читать далее...

На судне Tallink погибли две дорогостоящие лошади

На судне Silja Symphony, которое принадлежит Tallink, во время недавнего шторма погибли две дорогостоящие лошади рысистой породы, пишет финское издание Iltalehti. Инцидент произошел по пути из Финляндии в Швецию. Читать далее...

Novatours компенсировал клиентам потерю

Из-за обрушившегося на Турцию снежного шторма, Novatours продлил за свой счет отдых своим клиентам в Тайланде и Шри Ланке. Ожидающих перелета в Эстонию туристов поселили находящемся недалеко от аэропорта Бангкока отеле. Читать далее...

В Таллинне откроют новую частную школу

Осенью 2017 года в Таллинне открывается новая частная школа, которая создается усилиями ориентированных на обновление школьного образования руководителей Открытой школы и таллиннской горуправы. Читать далее...

Газовая атака в Харку оказалась вымыслом

Только что завершившееся полицейское расследование выявило, что заявление 15 иностранцев, содержащихся в Центре задержания в Харку, будто бы во время бунта, произошедшего в начале декабря, полиция использовала перечный газ, является заведомо ложным. Читать далее...

Новость о строительстве хранилища ядерных отходов

Появившиеся в СМИ Эстонии в пятницу утром сообщения о том, что бизнесмены с Сааремаа планируют построить хранилище ядерных отходов, является дезинформацией и на самом деле таких планов ни у кого нет. Читать далее...

Зимой животных чаще выбрасывают на улицу

На прошлой неделе мы пережили сильный мороз, а в социальных сетях можно было видеть призывы, которыми просили обращать больше внимания на домашних животных. Читать далее...