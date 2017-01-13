Оскорбленные читательницы: нам скоро на пенсию, а работодатель проверяет нас на алкоголь

«Наш непосредственный начальник говорит, что все законно, – продолжает она. – Можем ли мы отказаться выполнять это? И на каких законных основаниях работодатель заказывает проверки? Наша работа происходит в помещениях, не за рулем».

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари:

Юри Асари. Фото: личный архив.

Работодатель имеет право требовать от работника прохождения проверки на употребление алкоголя, только если это указано в трудовом или коллективном договоре. Так часто поступают в сфере авиационных или пассажирских перевозок, ведь работник в состоянии опьянения опасен как для себя, так и для окружающих. Особенно, если работа связана с источниками повышенной опасности: машинами, станками, в условиях работы на высоте и т.п.

Так как работник имеет право отказаться от проверки, работодатель только может попросить работника об этом. Принуждать к прохождению проверки работодатель права не имеет. Он также не имеет права обязать работника сдать кровь на алкоголь. Чтобы в этом случае доказать состояние опьянения, можно составить акт, в котором описываются внешние признаки опьянения (нарушение равновесия, несвязность речи, запах алкоголя) и отказ работника пройти освидетельствование. К акту разумно приложить показания свидетелей. На основании акта работодатель имеет право отстранить употреблявшего алкоголь работника от работы.

На основании п. 4 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре работодатель может отказаться от трудового договора при наличии исключительных обстоятельств, если, несмотря на предупреждение, работник находился на работе в состоянии опьянения.

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