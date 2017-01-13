Пятница, 13. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Со второй попытки Apple MacBook Pro получил долгожданную рекомендацию от известного издания

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ранее на этой неделе представители издания Consumer Reports объявили, что они все же проведут повторное тестирование представленных осенью прошлого года ноутбуков MacBook Pro, хотя изначально они и не планировали этого делать.

Компания Apple сумела убедить специалистов, что выявленная проблема с автономностью ноутбуков была связана со скрытыми настройками браузера Safari. Для чистоты эксперимента сотрудники Consumer Reports установили новую версию macOS Sierra с последними исправлениями от Apple на те же ноутбуки, на которых проводилось первое тестирование.

При повторном тестировании все три модели MacBook Pro конца 2016 года показали удовлетворительные показатели автономности. В результате этого издание Consumer Reports поменяло свое изначальное решение и теперь рекомендует последние ноутбуки от Apple к покупке, пишет 4pda.ru.

В отчете Consumer Reports говорится следующее:

"С обновленным программным обеспечением все три MacBook Pro в наших лабораториях показали хорошие результаты. Одна из моделей проработала 18,75 часа от одного заряда. Мы протестировали каждую модель несколько раз с помощью нового программного обеспечения, следуя тем же правилам, которые мы применяем к сотням ноутбуков ежегодно.

Теперь, когда мы учли новые измерения в работе аккумулятора, общие оценки ноутбуков выросли, и все три компьютера мы рекомендуем к покупке".

В последнем тесте Consumer Reports 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar проработал 15,75 часа на одном заряде, обычный 13-дюймовый MacBook Pro - 18,75 часа, а 15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar - 17,25 часа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАconsumer reportsmacbook pro
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