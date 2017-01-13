«После матча с Финляндией в соперники девушкам досталась сборная России. Несмотря на удачные действия вратаря, на ход игры повлияли решения судей. Арбитры провалили встречу. Игра закончилась массовой дракой.

Это уже слишком. Можно подтвердить, с русскими тяжело играть в хоккей, даже с женщинами. Но, к сожалению, никто не ожидал, что случится такая эмоциональная концовка. Сначала Оксана Братищева отправила в нокаут Клару Хумларову, а потом капитан россиянок Нина Пирокова избила кулаками Натали Млункову», — пишет gazeta.ru со ссылкой на портал hokej.cz.

Также издание приводит слова главного тренера чешек Яна Фидрмуча: «Россия играет жестко — это одно дело. Но они перешли грань. Россиянки использовали клюшки, как палки, и били нас весь матч».