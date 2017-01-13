Причиной ДТП в Тартумаа мог быть мобильный телефон

По первоначальным данным, около 9.50 микроавтобус Renault двигался из Тарту в направлении Йыгева, его водитель вовремя не заметил Volkswagen Passat, который ждал перед ним своей очереди на левый поворот на перекрестке Ламмику-Ляхте теэ. Микроавтобус сзади врезался в автомобиль и вытолкнул его на встречную полосу, по которой со стороны Йыгева двигался Kia Sportage. В результате столкновения микроавтобус вылетел с трассы, врезался в дорожные знаки и дерево. Легковые автомобили остались на шоссе, но заблокировали обе полосы движения. Движение по участку шоссе перекрыли. Полиция направила остальных водителей на трассу по обходным дорогам.

В результате столкновения пострадала находившаяся за рулем Volkswagen Passat 52-летняя женщина, которую медики доставили на осмотр в Клинику Тартуского университета. После оказания первой помощи ее выписали домой. Остальные люди не пострадали. По сообщению полиции, все водители были трезвыми, они были пристегнуты ремнями безопасности, а шины автомобилей соответствовали требованиям. Участок шоссе покрыт асфальтом, дорожное покрытие было мокрым и пригодным для езды.

Насколько известно на данный момент, водитель Renault схватил свой мобильный телефон и из-за этого вовремя не заметил легковой автомобиль, который остановился перед ним для левого поворота. Из-за отвлеченного внимания у водителя осталось слишком мало времени на реакцию и произошло столкновение.

«Наряду с телефонными разговорами за рулем, к сожалению, стали повседневными и ситуации, где водители во время поездки увлеченно пишут короткие сообщения или просматривают социальные сети. Это значит, что внимание значительного количества водителей за рулем отвлечено и опасные ситуации возникают в несколько раз чаще, чем они замечают, пока смотрят в телефон. Телефонные разговоры за рулем показывают небрежное отношение к безопасности на дорогах, где для предупреждения опасности или своевременной реакции на нее дорога каждая секунда», - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.