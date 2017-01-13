Союз биатлонистов назначил экстренное заседание по докладу Макларена: главная тема - допинг в российском спорте

На нем будут приняты решения в свете доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) юриста Ричарда Макларена о масштабном применении допинга в российском спорте.

Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых временно отстранены, а по остальным пока ведется расследование.

An extraordinary Executive Board meeting on the McLaren report will take place in Antholz (ITA) on Saturday, 21st of January. — IBU (@biathlonworld) 13 января 2017 г.

Во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от международных соревнований, а РФ лишить права проведения турниров из-за допинг-скандалов.

После обнародования доклада Макларена о масштабном применении допинга в России, якобы поддерживаемого на государственном уровне, ряд международных федераций перенесли соревнования из РФ.

Были отменены чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира биатлону среди молодежи.