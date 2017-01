Союз биатлонистов назначил экстренное заседание по докладу Макларена: главная тема - допинг в российском спорте

На нем будут приняты решения в свете доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) юриста Ричарда Макларена о масштабном применении допинга в российском спорте.

Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых временно отстранены, а по остальным пока ведется расследование.

An extraordinary Executive Board meeting on the McLaren report will take place in Antholz (ITA) on Saturday, 21st of January.