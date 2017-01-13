Статуса беженца лишают за самые тяжкие преступления

Пресс-секретарь МВД Карин Казе сказала BNS, что получившее в Эстонии статус беженца лицо, если признают виновным в преступлении, отбывает наказание, в том числе тюремное, так же, как и остальные жители Эстонии.

Казе отметила, что обвинительный приговор не приводит к автоматической отмене статуса беженца. По закону, человека можно лишить международной защиты только в определенных случаях. «Государство может отнять предоставленную лицу международную защиту или дополнительную защиту, если выяснится, что лицо сознательно представило в ходе делопроизводства ложные данные о семье, если в его отношении вступил в силу обвинительный приговор за преступление первой степени или если оно представляет опасность для государственной безопасности. Срок защиты также истекает в том случае, если лицо более не нуждается в защите или намерено вернуться на родину», - сказала она.

Преступление первой степени - это преступление, максимальное наказание за которое составляет более пяти лет тюрьмы.

В Хаапсалуском суде продолжается процесс над 27-летним беженцем Самером Хтабом. Это первый в Эстонии случай, когда обвиняемый является прибывшим в Эстонию по закону о предоставлении иностранцу международной защиты лицом.

Хтаб 12 ноября прошлого года поссорился с супругой, по данным СМИ, причиной конфликта была ревность. В ходе ссоры мужчина клейкой лентой связал женщине руки и применил к ней насилие. Хтаб облил ее горючей жидкостью и пригрозил поджечь ее. Утверждения СМИ о том, что Хтаб привязал жену к радиатору, являются ложными. Женщина проинформировала о произошедшем опорное лицо семьи, которое привлекло полицию.

Хтаб обвиняется в семейном насилии и угрозах.

В конце прошлого года было достигнуто соглашение с прокурором о назначении условного срока заключения в год и два месяца. Прокурор отказался от соглашения и тем самым процесс продолжится в порядке общего делопроизводства. Хтаб по-прежнему находится под арестом.