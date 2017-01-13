Ученые выяснили, как тренировки по выходным защищают от болезней

В новом исследовании британские ученые из Университета Лафборо выяснили, что последние два дня недели, которые вы можете посвятить упражнениям, устранят последствия недельного «простоя». Ученые обнаружили, что физическая активность в течение 150 минут в неделю (при умеренной интенсивности) и в течение 75 минут (при повышенной интенсивности) обеспечивает долгую жизнь со здоровым сердцем и сосудами, пишет "Моя Планета".

«Особенно обнадеживает вывод, что физическая активность, пусть даже сниженная до одного-двух раз в неделю, связана с более низким риском смертности», — говорят авторы исследования.

Медики проанализировали данные более чем 63 000 человек в возрасте 40 лет и старше, проживающих в Англии и Шотландии. Исследование проводилось в течение девяти лет, передает Live Science.

Почти 40 000 человек в начале исследования признались, что не занимаются физическими упражнениями в свободное время, еще 14 200 сказали, что выполняют «кое-какие упражнения», только 2300 занимались по выходным, а еще 7000 старались тренироваться не менее трех раз в неделю, следуя рекомендациям по физической активности, составленной Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

За период исследования порядка 8800 участников скончались, и 2780 — от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 2526 умерли от онкологии. Согласно выводам медиков, участники исследования, занимавшиеся спортом по выходным («воины уик-энда»), имели на 30% меньше шансов умереть от любых, связанных со здоровьем причин, включая вышеупомянутые заболевания, чем их коллеги-добровольцы, пренебрегавшие упражнениями.

Ученые уверены, что физическая активность даже в сниженном объеме (150 минут в неделю) гораздо лучше, чем ее полное отсутствие: она формирует естественный щит организма, спасающий от неизлечимых заболеваний.