Фото: Toyota добавила компактному Prius агрессии

После обновления в переднем бампере маленького «Приуса» появилось подобие сплиттера. Слегка изменился и задний бампер, тогда как во всем обвесе теперь используются черные глянцевые вставки. Вместе с тем хэтчбек получил легкосплавные колесные диски уже в базовой комплектации, пишет motor.ru.

В стандартное оснащение модели отныне входит пакет безопасности Toyota Safety Sense-C. Это системы предотвращения фронтальных столкновений, слежения за разметкой, автоматического переключения «дальнего» света. Еще хэтчбек теперь по умолчанию комплектуется девятью подушками безопасности, климат-контролем и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном.

Силовая установка Prius C осталась прежней. В нее входят 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор, вариатор и блок батарей. Мощность системы составляет 99 лошадиных сил, а средний расход топлива составляет около пяти литров на 100 километров.

Фотографии "злого" Prius можно посмотреть здесь.