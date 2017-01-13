В Хельсинки под колесами автомобиля с эстонскими номерами погиб человек

Как сообщила финская полиция, в пятницу в больнице Хельсинки умер 60-летний мужчина, получивший травмы 31 декабря, пишет Yle. Еще одна жертва все еще находится в больнице.

По данным полиции, возможной причиной несчастья мог стать приступ водителя, но поскольку этот случай тщательно расследуют, на выяснение всех обстоятельств потребуется время. Информация об употреблении наркотических веществ отсутствует.

31 декабря 2016 года в восточной части Хельсинки автомобиль марки Volvo с эстонскими номерами въехал в стоящих на тротуаре у остановки метро людей. Тяжелые травмы получили три человека. После ДТП местная полиция сообщила, что у Volvo были эстонские номера, однако у 30-летнего водителя финские водительские права.