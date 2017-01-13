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Шпионские гнезда в Эстонии: политик требует запретить продажу недвижимости россиянам

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Член комитета по иностранным делам Рийгикогу и председатель парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас распространил пресс-сообщение, в котором заявил: в интересах безопасности Эстонии можно было бы рассмотреть запрет на продажу недвижимости третьим странам.

«До оккупации Советскому Союзу принадлежало только здание на улице Пикк, а сегодня в распоряжении посольства РФ целый квартал между улицами Пикк и Лай, - начал повествование издалека Пыллуаас. - Эти дома были переданы русским как одно целое. Тогдашний министр иностранных дел Тривими Веллисте объяснил: это было сделано, так как, когда ими пользовалось МВД ЭССР, здания уже были соединены между собой. У некоторых домов были законные собственники, но Россия запретила им въезжать в эти дома. А вместо того, чтобы замуровать переходы, вновь разделить дома и вернуть их владельцам, эстонское государство выкупило их за деньги налогоплательщиков и передало русским».

Henn Põlluaas / Riigikogu kantselei

Пыллуаас отметил, что, хотя между странами продолжался спор относительно другой недвижимости, например пограничного кордона в Виймси, возвращения которого требовала Россия,  Эстония в это же  время отказалась от принадлежащих нашему посольству квартир и складских помещений. «Они отдали все бесплатно Москве, даже не пытаясь вести переговоры».

В 2014 году министры иностранных дел Урмас Паэт и Сергей Лавров подписали договор, по которому Эстония получила в аренду на 99 лет здание посольства в Москве общей площадью 5 254 м2. России же было предоставлено во много раз больше. Здание посольства в квартале Пикк/Хобузепеа/Лай и ряд других объектов недвижимости имеют общую площадь 26 180 м2.

Пыллуаас пишет, что нужно задаться вопросом, как и почему Россия выторговала себе такие условия: «Русские требовали себе как можно больше недвижимости, и аргумент всегда был один и тот же: здания необходимы для проживания дипломатов. В результате переговоров они получили почти все, что хотели. Ничто не может оправдать такое вредоносное для  Эстонии соглашение».

Пыллуаас отмечает, что посольство России до сих требует вернуть и другую недвижимость, и его самое загадочное требование – вернуть пограничный кордон Виймси  и возможность его использования.

«Дома в Старом городе нужны не только для проживания дипломатов, - пишет Пыллуаас. - Активная деятельность ведется там и во время рабочего дня. Официальные органы Эстонии  не могут контролировать ведущуюся там противогосударственную или разведывательную деятельность, так как она ведется на территории, которая дипломатически неприкосновенна. Интересно отметить, что комплекс Российского посольства находится напротив дома, который арендует посольство США для своих сотрудников».  

«В США недавно, - уточняет Пыллуаас, - после  соответствующего мониторинга, было обнаружено несколько таких групп зданий, принадлежащих русским,  которые использовались как разведывательные и координационные центры».

Пыллуаас признает, что внимание сейчас должно быть сосредоточено не только на недвижимости, принадлежащей Российской Федерации, но и на недвижимом имуществе рядовых российских граждан и российских фирм.

«К примеру, финская Полиция безопасности обратила внимание на тот факт, что в последние годы российские граждане и компании покупают все больше недвижимости, расположенной в непосредственной близости от стратегически важных объектов, таких как военные и  военно-воздушные базы, электростанции и центры связи. Приобретаются также приостановившие свою деятельность летние лагеря, гостиницы и другие помещения, которые могут быть использованы для размещения большого количества людей. Ситуация достаточно серьезная. Эта тема обсуждалась как угроза национальной безопасности  в парламенте Финляндии. Не исключено, что гражданам третьих стран запретят в Финляндии покупку недвижимости», - сказал Пыллуаас.

«Это должно заставить нас задуматься, а КаПо и нашим спецслужбам хорошо бы начать отслеживать, где и с какой целью определенные лица и принадлежащие россиянам компании приобретают недвижимость. Также Эстония могла бы по примеру финнов наложить запрет на покупку в Эстонии недвижимости гражданами и предприятиями третьих стран», - призывает политик.

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