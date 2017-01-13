В 2017 году Эстония закупит военного оборудования на 159 млн евро

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна на открытии центра сказал, что, согласно коалиционному договору, дополнительно к текущим расходам на оборону в размере 2,2% ВВП будет создан инвестиционный фонд, что позволит увеличить объемы закупок, сделает их более прозрачными и профессиональными.

По словам руководителя Центра оборонных инвестиций полковника Рауно Сирка, за последние пять лет объемы закупок в сфере гособороны удвоились. В нынешнем году Центр оборонных инвестиций намерен провести 430 тендеров на общую сумму 159 млн евро. Самые важные закупки - это приобретение БМП CV9035 и модернизация кораблей ВМС.