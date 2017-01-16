Картина дня: крушение самолета в Киргизии, исчезновение бонусов на картах и самый востребованный работодатель

Крушение самолета в Киргизии

Как минимум 37 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком. Читать далее...

С клиентских карт пропадут миллионы евро

Время от времени следует следить, как долго действуют и сколько собранных бонусных денег на ваших клиентских картах, поскольку, когда срок истечет, ничего с потерянными бонусами уже не сделать. Читать далее...

Самый востребованный работодатель Эстонии 2017

В ходе ежегодного исследования CV Keskus.ee вновь определены самые востребованные работодатели Эстонии, то есть предприятия, на которых жители Эстонии больше всего хотели бы работать. Читать далее...

Обращение Союза стоматологов

Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку это ограничивает свободу предпринимательства. Читать далее...

Страны Балтии попробуют отключить электросети от России

Поскольку Балтийские страны готовятся отключиться от кольца ЛЭП БРЭЛЛ и синхронизировать свои электросети с Западной Европой, будут проведены испытания возможности работы сетей в Латвии, Литве и Эстонии в изолированном режиме. Читать далее...

Департамент здоровья изъял из продажи опасные игрушки

В конце прошлого года Департамент здоровья изъял из продажи три китайские игрушки, которые содержали опасные для здоровья вещества. Читать далее...

Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Читать далее...

В Таллинне появятся автоматические камеры слежения за скоростью

Уже в ближайшее время автоматические камеры слежения за скоростью появятся и в Таллинне, cообщает Postimees. Читать далее...

В Эстонию прибыли новые беженцы

В январе в Эстонию из Греции в рамках программы распределения беженцев по странам Европейского Союза были доставлены 12 беженцев из Сирии. Читать далее...