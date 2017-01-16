Дефицит молока на прилавках: из-за поломки холодильного центра производство остановлено на несколько дней

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, и в некоторых магазинах Rimi к выходным молоко закончилось. "Причина - поломка на производстве Valio, из-за которой, насколько нам известно, молоко не поступало и в другие торговые сети, - пояснила Батс. - О поломке нам стало известно в пятницу, после этого мы сразу же стали заказывать алтернативную продукцию, однако нехватка уже возникла, молока не хватало во многих магазинах. К сегодняшнему дню ситуация должна разрешиться".

По словам действующего руководителя Valio Eesti Майдо Соловьева, в прошлую среду вечером в холодильном центре Valio Laeva Meierei произошла авария, вследствие которой остановилось производство на всем заводе. "Простой в производстве продолжался до вечера субботы - именно столько понадобилось для замены сломанного устройства", - сообщил Соловьев, добавив, что начиная с вечера субботы холодильный центр вновь работает в полную мощь и прилавки достаточно быстро заполнятся новой продукцией.

На заводе Valio Laeva Meierei производят всю молочную продукцию брендов Alma и Gefilus - молоко, кефиры, простокваши, йогурты, творог, домашний сыр и сливки. "Из-за поломки производство молочной продукции полностью прекратилось", - отметил действующий руководитель, добавив, что авария не повлияла лишь на производство сыров и масла на заводе Valio Võru Juustutööstus.

"Благодарим всех партнеров, которые действовали быстро и помогли восстановить работу холодильного центра, а также все магазины и тех, кто занимается перепродажей, за понимание", - добавил Соловьев.