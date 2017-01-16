Видео: хорватский электрокар выиграл гонку у Bugatti Veyron

На классической дистанции в четверть мили (402 метра) хорватский суперкар обошел Bugatti, хотя ближе к финишной черте «Вейрон» почти сравнялся с соперником. Сoncept One оснащен четырьмя электромоторами, которые развивают 3790 Нм крутящего момента. При массе 1850 килограммов купе разгоняется с места до 100 километров в час за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час, пишет motor.ru.

Соперничал с ним, судя по всему, «Вейрон» в «обычной» модификации — с 1001-сильным восьмилитровым мотором W16. До первых 100 километров в час он ускоряется за 2,5 секунды при максимальной скорости 407 километров в час.

Ранее хорватский электросуперкар выигрывал в дрэге у хэтчбека Tesla Model S P90D и супергибрида LaFerrari. Фирма Rimac занимается проектом Concept One с 2009 года, первый концепт был представлен в 2011 году. На премьере серийной версии в 2016 году компания объявила, что выпустит всего восемь экземпляров, стоимостью около 800 тысяч евро за штуку.