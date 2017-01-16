Видео: по улицам Вильянди средь бела дня разгуливает рысь

Камера видеонаблюдения на Рижском шоссе зафиксировала лесного зверя, когда тот бежал по улице на большой скорости. На улице в это время находились автомобили и пешеходы.

Рысь выбежала со стороны Рейну-теэ, где расположены большие многоквартирные дома, магазины и предприятия. Во дворе предприятия Sakala Teed хищник снизил темп и перепрыгнул через двухметровый каменный забор.

Нежданного гостя увидел работник завода Эльмар Лубья. "Когда рысь была еще далеко, я подумал, что это бежит большая собака, - рассказал он. - Но когда приблизилась, я понял, что это рысь. Красивое, большое животное, выглядело оно здоровым".