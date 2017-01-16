Фото и видео: вы только посмотрите, во что превратился водопад Ягала
С приходом холодов водопад Ягала в волости Йыэляхтме Харьюского уезда частично застыл. Образовавшиеся в результате ледяные скульптуры - настоящее произведение искусства.
С приходом холодов водопад Ягала в волости Йыэляхтме Харьюского уезда частично застыл. Образовавшиеся в результате ледяные скульптуры - настоящее произведение искусства.
К сожалению, приходится констатировать, что Эстония – страна расистская и гомофобская, считает писатель П.И. Филимонов, и что тут делать – не очень понятно.
"Наши левые - одни из самых правых в Европе"
Судя по всему, наступивший 2017 год для Эстонии станет периодом формирования тенденций, которые не приведут еще к резкому повороту, но обозначат новые направления экономического курса.
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