Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: есть жертвы

По предварительным данным, стрелял один человек, он открыл огонь в ночном клубе Blue Parrot незадолго до рассвета, передает Би-би-си.

Мэр города Кристина Торрес рассказала местному радио, что в результате стрельбы и последующей давки среди посетителей клуба пострадали около 15 человек.

Организаторы фестиваля сообщили агентству Рейтер, что убиты в том числе три сотрудника служб безопасности.

Агентство Франс пресс сообщает, что среди погибших - три иностранца.

Плая-дель-Кармен находится в 68 километрах к югу от Канкуна. Регион популярен среди американских и европейских туристов, его практически не затронула деятельность наркокартелей, от которой страдают многие регионы Мексики.

Фестиваль BPM проходит на курорте Плая-дель-Кармен уже десять лет, в нем принимают участие более 300 музыкантов и артистов.