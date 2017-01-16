Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что иск связан с аннексией Крыма, ситуацией в Донецке, а также с «политикой уничтожения и дискриминации в Крыму». Порошенко назвал действия российских боевиков террористическими атаками.

«Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», – заявил он.

В ноябре 2016 года третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, осудившую ущемление прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей Крыма. Речь, в частности, шла о крымских татарах. В резолюции также требовалось разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Организация была признана экстремистской весной 2016 года решением российских властей в Крыму. Ее деятельность была запрещена.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. В том же году в Донбассе начался вооруженный конфликт.