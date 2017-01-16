По предварительным данным, водитель Citroen не уступил дорогу Volvo, имевшему право первоочередного проезда, и врезался в него.
В результате ДТП пострадал находившийся в Citroen двухлетний ребенок. Он был доставлен в больницу на скорой помощи.
Сегодня вечером около 17.45. в Табасалу у ресторана Lucca столкнулись Citroen и Volvo.
По предварительным данным, водитель Citroen не уступил дорогу Volvo, имевшему право первоочередного проезда, и врезался в него.
В результате ДТП пострадал находившийся в Citroen двухлетний ребенок. Он был доставлен в больницу на скорой помощи.
К сожалению, приходится констатировать, что Эстония – страна расистская и гомофобская, считает писатель П.И. Филимонов, и что тут делать – не очень понятно.
"Наши левые - одни из самых правых в Европе"
Судя по всему, наступивший 2017 год для Эстонии станет периодом формирования тенденций, которые не приведут еще к резкому повороту, но обозначат новые направления экономического курса.
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