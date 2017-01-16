Фото и видео: в Табасалу в ДТП пострадал двухлетний ребенок

"Наши левые - одни из самых правых в Европе"

Право руля, лево руля... Меняем курс!

Судя по всему, наступивший 2017 год для Эстонии станет периодом формирования тенденций, которые не приведут еще к резкому повороту, но обозначат новые направления экономического курса.