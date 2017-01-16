В Эстонию прибыли новые беженцы из Сирии

Об этом сообщила на домашней странице пресс-служба правительства, отметив, что в январе в Эстонию были доставлены две семьи беженцев из Сирии. Обе семьи были привезены из Греции.

В одной семье семеро членов, в другой — пять.

До прибытия в Эстонию всех выбранных для распределения лиц изучается их биография. В Греции интервью с военными беженцами провели эстонские эксперты из Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и Министерства социальных дел. В ходе интервью они в том числе рассказывали об Эстонии, правах и обязанностях получивших международную защиту лиц и о местных традициях.

Эстония приняла уже 89 военных беженцев.

До настоящего времени на основании миграционной программы прибывшие беженцы распределены по восьми уездным самоуправлениям.

Из Греции по квоте прибыли 78 беженцев, а из Турции 11.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев. Беженцев перемещают внутри ЕС (на данный момент — из Греции) и переселяют из расположенных вне ЕС лагерей для беженцев (на данный момент — из Турции).