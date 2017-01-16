"Давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", - сказал он в интервью британской газете Times.

Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Русская служба Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать заявление избранного президента США и ответить на вопрос, возможно ли в принципе в нынешних условиях обсуждать сокращение ядерных вооружений.

Виктор Мизин, независимый эксперт в области безопасности

Если взять нынешнюю российскую позицию, то большинство экспертов говорит, что у нас в разоружении и в контроле над вооружениями кризис. А официальная российская позиция, насколько я понимаю, что Россия достигла, как говорят, дна, и дальше идти ни на какие сокращения не может, не поступаясь интересами своей безопасности.

По существу, в том, что я называю "пакетом Рябкова" [замминистра иностранных дел России Сергей Рябков курирует вопросы нераспространения и контроля над вооружениями], у нас такая же увязка, которая была в 1970-е - начало 80-х годов в вопросах разоружения.

Позиция такова, что все должно решаться в комплексе, вместе с неразмещением оружия в космосе, запретом на ПРО, вообще с проблемами стратегической стабильности в целом, с проблемами высокоточного оружия, которое якобы страшную угрозу представляет для российских средств ответного удара.

В приватном порядке многие известные российские генералы, военные мне говорили, что "и не надо нам больше ничего, у нас восстановлена космическая группировка средств слежения, мы активно проводим модернизацию стратегических ядерных сил". То есть здесь такой тупик.

Когда услышал то, что Трамп сказал, я даже посетовал, потому что получается, что практически снятие санкций невозможно. Раньше это увязывалось с каким-то прогрессом - ну понятно, что Крым Россия не отдаст - но хотя бы с урегулированием на юго-востоке Украины, с выполнением Минских соглашений, продолжением нормандского процесса, а теперь он взял и увязал с сокращением.

Я думаю, что на это, как в свое время Обаме, когда он приехал и сказал: "А давайте еще сокращать на одну треть после договора нового по СНВ 2010 года", то ответ был довольно жесткий: "Нет!"

Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

Это невозможно. И очень печально это слышать.

Во-первых, это противоречит тому, что сам Трамп говорил - не про Россию, а про ядерное оружие. Он-то как раз говорил о необходимости, хоть и не наращивать арсенал, но его модернизировать.

Он придает ядерному оружию большое значение в своем видении. Это во-первых.

А во-вторых, он неоднократно говорил, что никакой перезагрузки не будет, практика, которую пытался внедрить Обама, бессмысленна, и будет по-другому.

Между тем, это заявление свидетельствует о том, что он не совсем понимает, что он будет делать. Нет у него четкой картины - а что, собственно, Россия-то? Ну да, хорошие отношения нужны, но что и зачем?

Он поэтому берет первое попавшееся из того, что лежит на столе, фигурально выражаясь. А за что хватаются каждый раз, когда пытаются по новой перезапустить или открыть новые страницы российско-американских отношений? Всегда - ядерная тема.

Еще в 2011-12 году, когда завершались переговоры по СНВ, уже говорили многие эксперты в России и не только, что это последний договор по той модели. По модели российско-американских двусторонних больших договоров о сначала - ограничении, а потом - сокращении стратегических ядерных вооружений.

Сейчас все изменилось, и эта модель больше не соответствует новым реалиям. Тем более, Трамп, который не очень склонен следовать по наезженным колеям.

Это не очень хорошо о нем говорит, но мне кажется, что когда его спросили, что сказать четко, он пока не знает, но он взял первое попавшееся из того, что пришло в голову.

Я даже не говорю ничего о том, что идея отмены санкций за сокращение ядерных вооружений - вообще никуда [не годится]. Но даже если не оценивать такого рода сделку, то сама по себе тема сокращения ядерных вооружений сейчас попросту неактуальна.

Что такое СНВ-3

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Срок действия договора составляет 10 лет, он может быть продлен по согласию сторон еще на пять лет.

Договор предусматривает ограничение развернутых носителей до 700 единиц с каждой стороны, а также до 1550 ядерных боезарядов на них.

При этом стороны вправе самостоятельно определять структуру своих стратегических ядерных сил, если они не превышают общие ограничения.