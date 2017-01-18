До и после: преображение спальни в пярнуской мансарде

Спальня в маленькой пярнуской квартирке под крышей и до ремонта была неплоха, но с помощью дизайнера и блогера Бретте Саар преобразилась полностью.

Новый дизайн комнаты приобрел некий юго-восточный акцент: кровать с балдахином, на потолке - люстра в марокканском стиле, а пол покрыт ковром с орнаментом.

Спальня после ремонта. Фото: Бретте Саар

Прежде всего стены были выкрашены в белый цвет, а на пол уложили новый паркет. Так как стены в комнате с наклоном, а Бретте непременно хотела балдахин, на помощь пришел карниз для штор. Шторы, из которых сшит балдахин, куплены на блошином рынке по цене 1.80 за штуку.

Люстра, украшающая потолок, имеет пеструю биографию: Бретте купила ее в Виртсу, в магазинчике около порта, за 25 евро.

Фото: Бретте Саар

Подушки и стулья тоже из магазина повторного использования. По словам Бретте, цена роскошного резного стула - 15 евро.

Фото: Бретте Саар

Небольшие детали убранства комнаты придают ей уют и своеобразие и отлично сочетаются со светлыми тонами, преобладающими в интерьере.

Фото: Бретте Саар

Подробности можно прочесть в блоге Бретте на эстонском языке.