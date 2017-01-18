Плохо спите? Зайдите в спальню и проверьте, все ли в порядке с вашей кроватью

Как правильно расположить кровать в спальне, чтобы сон был крепким и безмятежным, можно прочесть в разнообразных и многочисленных книгах по фэн-шую. Обобщив самые распространенные советы, делаем выводы: у кровати должно быть правильная высота, удобное изголовье и матрас очень хорошего качества, а вот пространство под кроватью должно быть пустым и ничем не заставленным.

Очень большую роль играет место, где стоит кровать: изголовье кровати должно находиться на максимально удаленном расстоянии от двери и ни в коем случае не в дверном проеме. Однако дверь должна быть хорошо видна лежащему в кровати человеку.

Если копнуть еще глубже, то узнаем:

важно, чтобы за изголовьем кровати находилась стена. Это создает вокруг кровати зону положительной энергии и помогает ее сохранить.

для равномерного распределения энергии по обеим сторонам кровати должны находиться две одинаковые тумбочки.

к кровати должен быть подход с обеих сторон.

следите, чтобы острые углы другой мебели не были направлены в сторону кровати. Так в комнате генерируется отрицательная энергия.

в спальне должно быть никаких электрических приборов кроме светильников.

Также важно научиться "слушать" комнату: стоя в пустом помещении, прислушайтесь к своей интуиции и решите, как вам хочется расставить мебель. Что же касается именно кровати, то все-таки не забывайте о вековой мудрости фэн-шуя.