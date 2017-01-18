С конца ноября прошлого года в Кохтла-Ярве и Йыхви было зарегистрировано девять случаев передозировки, из них два закончились смертью, жизнь семерых удалось спасти. Одной из погибших была 36-летняя женщина, у которой остались муж и маленький ребенок. В Нарве и Силламяэ с середины декабря было зафиксировано десять случаев передозировки наркотиков, четыре из них закончились смертью.

Все это говорит о том, что всего за полтора месяца от наркотической передозировки погибли шесть человек.

«Поступающие в конце года сообщения об очередных передозировках были весьма тревожными. Это был ясный знак того, что мы имеем дело с каким-то крепким веществом, употребление которого является опасным для жизни. Даже очень маленький просчет в дозе может закончиться смертью для того, кто употребляет фентанил», - пояснил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов.

«Именно поэтому нашей целью было как можно быстрее разобраться, что это за вещество и кто его распространяет. Нам не потребовалось много времени для того, чтобы напасть на след распространителей и на основании собранных доказательств на сегодняшний день пять человек взяты под стражу», - добавил он.

В настоящий момент устанавливается тип и крепость вещества, после получения результатов экспертизы можно будет говорить об этом подробнее.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, наркопреступления затрагивают очень широкий круг людей. Людьми с наркозависимостью могут оказаться как самые близкие ваши родственники, так и просто знакомые или соседи.

«В случае подозрения на передозировку наркотиками следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью», - подчеркнула она.

В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешением суда были взяты под стражу на время проведения досудебного расследования двое мужчин. В начале января в Кохтла-Ярве был задержан и взят под стражу уличный наркодилер, а в Нарве суд взял под стражу двух мужчин. Четверым мужчинам было предъявлено подозрение в незаконном распространении наркотических и психотропных веществ в большом количестве, и одному мужчине было предъявлено подозрение в распространении наркотических веществ в небольшом количестве.