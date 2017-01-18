Бизнесмен о госпоставках: государство бросает деньги на ветер

По его словам, государство покупает принтеры с дополнительными функциями и мощными характеристиками, которые свою цену не оправдывают. Он привел в пример принтер, который вмещает 1000 белых листов и печатает со скоростью 25 страниц в минуту. Такой принтер стоит около 3000 евро.

Такой же принтер, но печатающий со скоростью 45 страниц в минуту, вмещающий 2000 белых листов и имеющий считыватель ИД-карты, стоит уже в два раза дороже.

«Я уверен, что 85 процентов клиентов выбрали бы по возможности первое устройство», - отмечает он, добавляя, что зачастую, условия конкурса госпоставки составлены таким образом, что в итоге приобретается второй вариант.

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